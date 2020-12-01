Александр Большунов отреагировал на снятие Йоханнеса Клебо с этапов Кубка мира

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал новость о том, что один из ведущих норвежских лыжников Йоханнес Клебо снялся с этапов Кубка мира до конца 2020 года.
«Это стало неожиданностью, особенно после того, как мы прошли первый уик-энд Кубка мира. Это будет большая потеря не только для всех его поклонников, но и для телезрителей и всей лыжной семьи. Мы все хотим соревноваться с лучшими, и поэтому его будет не хватать. Надеюсь, что ситуация с коронавирусом стабилизируется и Клебо вернётся на «Тур де Ски».
Пожелание для Клебо? Хм… Береги себя, чтобы мы могли снова скоро встретиться!» — цитирует Большунова TV2.
Напомним, сегодня, 1 декабря, стало известно, что с ближайших этапов Кубка мира снялись не только Клебо и примкнувший к нему Эмиль Иверсен, но и вся сборная Норвегии.
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