Егор Сорин — о решении сборной Норвегии сняться с этапов КМ: чего они боятся, непонятно

Тренер молодёжного состава сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о решении сборной Норвегии сняться с этапов Кубка мира до конца 2020 года.



«Знали ли в сборной, что норвежцы не поедут в Давос и Дрезден? Да, доходили определённые слухи. Нам, честно говоря, непонятны их действия. Если они снимаются с Давоса и Дрездена, но «Тур де Ски» вроде рассматривают, то непонятно, почему бы им сейчас не перелететь в Европу, в Давос, здесь изолироваться и тренироваться. Здесь не мегаполис, такие же маленькие городки, как у них в Норвегии. Есть возможность снять отель, жить, спокойно тренироваться, пробежать этап в Давосе. Необязательно даже ехать в Дрезден тем, кто будет в «Тур де Ски» участвовать. По нашему примеру, по примеру многих сборных.



Американцы тоже будут в этой части Европы с минимальными переездами находиться. Как мне кажется, это безопаснее, чем потом лететь перед самим «Тур де Ски». В любом случае им придётся, если они хотят выступать. Даже на чемпионат мира им придётся лететь. Все эти вещи, которых они боятся, – им всё равно придётся через это пройти. Сейчас они слетали на этап Кубка мира в Руке, слава богу, что ни одного реально положительного теста, ни одного заболевшего не было именно на мини-туре. Никто в течение тура, по моей информации, не заболел. Чего они боятся, мне непонятно. Если это какие-то игры начинаются, не знаю, что их мотивирует», — цитирует Сорина Eurosport.ru.

Эмиль Иверсен высказался о решении сборной Норвегии сняться с Кубка мира до конца года