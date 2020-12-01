Крамер — о снятии Норвегии с Кубка мира: эта потеря для лыжных гонок, но я понимаю причину

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал решение сборной Норвегии сняться с этапов Кубка мира до конца 2020 года.



«Удивлён этим решением, но и понимание причины у меня тоже присутствует. Как бы то ни было, отсутствие Норвегии на ближайших этапах Кубка мира — это потеря для лыжных гонок.



Что касается сборной России, то мы ещё до первого этапа решили, что на примере Руки примем дальнейшее решение. В итоге убедились, что все хорошо, и чувствуем себя в безопасности в плане инфекционного контроля», — цитирует Крамера TV2.



Напомним, первым о снятии с этих этапов объявил трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Затем его примеру последовал двукратный чемпион мира Эмиль Иверсен.



После первого этапа первую тройку в личном зачёте составляют Клебо, россиянин Александр Большунов и Иверсен, на их счету 296, 257 и 219 очков соответственно.

Александр Большунов отреагировал на снятие Йоханнеса Клебо с этапов Кубка мира