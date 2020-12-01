Сборная Финляндии может сняться с этапов Кубка мира вслед за норвежцами

Сборная Финляндии по лыжным гонкам рассматривает возможность снятия с этапов Кубка мира, как это уже сделала национальная команда Норвегии. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на этой неделе, сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на исполнительного директора лыжной ассоциации Финляндии Исмо Хямяляйнена.



«Мы прислушиваемся к мнению спортсменов, тренерских штабов и медицинских работников, однако окончательного решения пока не приняли. Мы оцениваем развитие ситуации с разных точек зрения, и отказ от участия — одно из возможных решений.



В настоящее время план находится в стадии разработки. Мы не можем прибыть в Швейцарию или куда-либо ещё на чартерных рейсах, потому что нас не так много, около 35 человек. Конечно, это был бы самый безопасный вариант, но всё-таки это невозможно. С одной стороны, мы не хотим рисковать. С другой — понимаем, что спортсмены должны заниматься профессиональными обязанностями, но в рамках безопасности для здоровья», — приводит слова Хямяляйнена Ilta-Sanomat.

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