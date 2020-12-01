Муж Татьяны Сориной — о статье шведского журналиста: «допингом» для Татьяны была дочка

Егор Сорин, тренер и муж российской лыжницы Татьяны Сориной, на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал статью шведского журналиста, в которой высказывались сомнения насчёт того, что Татьяна стала серебряным призёром мини-тура в Руке (Финляндия), не употребляя запрещённых веществ и не нарушая антидопинговых правил.
«Смешной шведский гражданин (журналистом я бы его не назвал) дал очередной повод посмеяться. Не знаю, что он употребляет, но, видимо, что-то сильно действующее на голову.
А если серьёзно, не понимаю, как такие статьи одобряют редакторы спортивных изданий и какую пользу они несут популяризации и без того не слишком популярного вида спорта. Мы с Таней долго смеялись вчера, что «допингом» для неё была дочка, которая с 11 марта до 10 ноября заряжала её во время кормления», — написал Сорин.
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