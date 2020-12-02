Сборная Швеции вслед за Норвегией снялась с этапов Кубка мира по лыжным гонкам
Сборная Швеции по лыжным гонкам снялась с этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене, которые состоятся позднее в декабре 2020 года. Об этом сообщает издание Expressen, ссылаясь на пресс-релиз национальной федерации.
«Очень непростое решение, но оно принято в интересах здоровья лыжников. Мы понимаем, что это решение вызовет негатив у участников и тех, кто смотрит гонки по ТВ. Не имеет значения, насколько мы хотим участвовать в гонках и дарить зрелище. Это решение представляется единственно верным», — сказал менеджер команды Даниэль Фореус.
Примет ли сборная Швеции участие в «Тур де Ски» в январе, пока неизвестно.
Напомним, вчера, 1 декабря, стало известно, что с этапов в Давосе и Дрездене снялась сборная Норвегии.
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