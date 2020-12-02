Сборная Финляндии вслед за Норвегией и Швецией снялась с этапов КМ по лыжным гонкам

Сборная Финляндии по лыжным гонкам снялась с этапов Кубка мира в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия), которые состоятся позднее в декабре 2020 года. Об этом сообщается в «инстаграме» национальной федерации.

«Из-за непростой ситуации с распространением коронавируса в Европе команда не приедет ни в Давос, ни в Дрезден», — отмечается в сообщении федерации.

Примет ли сборная Финляндии участие в «Тур де Ски» в январе, пока неизвестно.

Напомним, вчера, 1 декабря, стало известно, что с этапов в Давосе и Дрездене снялась сборная Норвегии. Сегодня, 2 декабря, к ней присоединилась сборная Швеции.

Этап в Давосе сезона-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт с 12 по 13 декабря, в Дрездене — с 19 по 20 декабря.