Сборная Финляндии вслед за Норвегией и Швецией снялась с этапов КМ по лыжным гонкам
Сборная Финляндии по лыжным гонкам снялась с этапов Кубка мира в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия), которые состоятся позднее в декабре 2020 года. Об этом сообщается в «инстаграме» национальной федерации.
«Из-за непростой ситуации с распространением коронавируса в Европе команда не приедет ни в Давос, ни в Дрезден», — отмечается в сообщении федерации.
Примет ли сборная Финляндии участие в «Тур де Ски» в январе, пока неизвестно.
Напомним, вчера, 1 декабря, стало известно, что с этапов в Давосе и Дрездене снялась сборная Норвегии. Сегодня, 2 декабря, к ней присоединилась сборная Швеции.
Этап в Давосе сезона-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт с 12 по 13 декабря, в Дрездене — с 19 по 20 декабря.
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