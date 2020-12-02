Бородавко — о снятии Норвегии и Швеции с этапов КМ: меньше всего думаем о форе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал информацию о том, что сборные Норвегии и Швеции пропустят декабрьские этапы Кубка мира.
«Судя по тому, какие решения принимаются в Германии, Австрии и других странах по поводу горнолыжных курортов, может, это первые шаги, а дальше отменят спортивные мероприятия. Но пока в FIS говорят, что отменять ничего не будут.
Это решение сборных Норвегии и Швеции, мы идём по своему плану подготовки. Основная стратегия — выход на пик формы после «Тур де Ски». Нет ли дополнительной форы? Меньше всего обращаем на это внимание», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
До конца года должны состояться два этапа Кубка мира по лыжным гонкам — в Дрездене и в Давосе.
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