Бородавко — о снятии Норвегии и Швеции с этапов КМ: меньше всего думаем о форе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал информацию о том, что сборные Норвегии и Швеции пропустят декабрьские этапы Кубка мира.



«Судя по тому, какие решения принимаются в Германии, Австрии и других странах по поводу горнолыжных курортов, может, это первые шаги, а дальше отменят спортивные мероприятия. Но пока в FIS говорят, что отменять ничего не будут.



Это решение сборных Норвегии и Швеции, мы идём по своему плану подготовки. Основная стратегия — выход на пик формы после «Тур де Ски». Нет ли дополнительной форы? Меньше всего обращаем на это внимание», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

До конца года должны состояться два этапа Кубка мира по лыжным гонкам — в Дрездене и в Давосе.