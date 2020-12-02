FIS не собирается отменять этапы КМ, несмотря на снятие Норвегии, Швеции и Финляндии
Всемирная федерация лыжных видов спорта (FIS) не будет отменять этапы Кубка мира в Давосе и Дрездене из-за снятия сборных команд Норвегии, Швеции и Финляндии. Об этом сообщил рейс-директор по лыжным гонкам Пьер Миньере.
«Разумеется, всегда лучше, если на стартовые линии выходят сильнейшие. Но надо иметь в виду, что и другим странам-участницам необходимо продолжать соревноваться. Пройдут ли гонки без некоторых лучших лыжников? Да, естественно», — цитирует Миньере NRK.
Напомним, что сборные команды Норвегии, Швеции и Финляндии объявили о снятии с этапов Кубка мира по лыжным гонкам в декабре из-за опасности заражения коронавирусной инфекцией. До конца года запланировано проведение этапов в Давосе и Дрездене 12-13 и 19-20 декабря соответственно.
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