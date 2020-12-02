Вяльбе — о снятии Норвегии, Швеции и Финляндии с этапов КМ: мир напуган, судить тут нельзя

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение сборных Норвегии, Финляндии и Швеции не участвовать в предстоящих этапах Кубка мира в Дрездене и Давосе.

«Я и в FIS отправляла официальные предложения по календарю. Сейчас вот у фристайла тоже большие проблемы, американские туры, а в Америке всё сложно. А там, более того, зарабатываются путёвки на Олимпиаду, в Европе их невозможно заработать. Всё в подвешенном состоянии. Что касается лыжных гонок, то в какой-то степени я понимаю и норвежцев, и шведов, и финнов. Мир напуган, судить тут нельзя.

Теперь, думаю, никто ничего уже отменять всё равно не будет, Давос и Дрезден пройдут, а на «Тур де Ски» уже все приедут, потому что там никаких самолётов, 10 дней все будут ездить на своём транспорте", — цитирует Вяльбе РИА «Новости».