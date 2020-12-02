Тренер итальянцев сравнил КМ по лыжным гонкам без скандинавов с ЧМ по футболу без Бразилии

Тренер сборной Италии по лыжным гонкам Марко Селле прокомментировал отказ сборных Норвегии, Швеции и Финляндии участвовать в декабрьских этапах Кубка мира, которые пройдут в Давосе и Дрездене.
«Это всё равно, что организовать чемпионат мира по футболу без Бразилии, Италии, Испании и Германии. Мы так много работали, чтобы сохранить этот сезон. Наши спортсмены регулярно летают, а тренеры ехали через шесть стран с разными правилами и большим риском заражения COVID-19. Мы все знали, что это риск, но он соответствует сезону.
Я опечален и разочарован: в Руке, где все было непонятно и неизвестно, все страны сильно рисковали, а теперь выяснилось, что кто-то не может этого сделать. В Швейцарии хорошая организация, и мы чувствуем себя в безопасности», — приводит слова Селле Aftonbladet.
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