Александр Легков отреагировал на снятие скандинавских лыжников с этапов Кубка мира

Олимпийский чемпион Александр Легков высказал мнение о снятии сборных Норвегии, Швеции и Финляндии с декабрьских этапов Кубка мира.

«Это их решение, их право. Будет больше медалей у России. Понятно, что отсутствие сильных команд – это не очень хорошо с точки зрения конкуренции, и наши ребята хотели бы побороться с ними. Наши, видите, ничего не боятся. Не думаю, что они сидят и думают: «О, отлично! Шведы, финны и норвежцы не приедут. Сейчас мы у всех выиграем».



Можно ли отыграть тот гандикап, который российские лыжники могут заработать в отсутствии трёх сборных? Можно, впереди ещё много этапов. Вопрос в другом: как дальше будут бегать норвежцы, шведы и финны? А так да, за первое место 100 очков – это прилично.



Кто будет главными конкурентами российских лыжников? У итальянцев есть хорошие лыжники: Де Фабиани на дистанциях, Пеллегрино в спринтах. У французов сильные спринтеры. Если говорим про немцев, то у них средний состав пока. Сложно выделить кого-то. Но, конечно, сейчас основная конкуренция между Норвегией, Швецией и Россией. Поэтому других явных лидеров сейчас нет, но будем надеяться, что они появятся. Русские уже в Давосе, так что всё будет хорошо», — приводит слова Легкова «Спорт день за днём».