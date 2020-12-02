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Глава ВФЛА — о решении Совета World Athletics: нам дают ещё один шанс

Глава ВФЛА — о решении Совета World Athletics: нам дают ещё один шанс
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Пётр Иванов прокомментировал решение Совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

ВФЛА необходимо завершить работу над стратегическим планом по восстановлению членства в World Athletics до 1 марта 2021 года, а также продолжать оплачивать расходы, связанные с этим процессом. В этом случае вопрос о предоставлении нейтрального статуса российским спортсменам для участия в международных соревнованиях будет рассмотрен не позднее марта.

«По итогам пресс-конференции, могу сказать одно: нам дают ещё один шанс. Но это не просто шанс — это и большая ответственность.

Вопросы по формированию стратегического плана восстановления ВФЛА станут главными при принятии рекомендаций со стороны рабочей группы. Восстановление статуса нейтральных атлетов — неотъемлемая часть этих процессов. Начало положено, будем стремиться оправдать это доверие», — приводит слова Иванова пресс-служба ВФЛА на своей странице в «Инстаграме».

Совет World Athletics рассмотрит вопрос нейтрального статуса россиян в марте 2021 года
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