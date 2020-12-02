Глава ВФЛА — о решении Совета World Athletics: нам дают ещё один шанс

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Пётр Иванов прокомментировал решение Совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

ВФЛА необходимо завершить работу над стратегическим планом по восстановлению членства в World Athletics до 1 марта 2021 года, а также продолжать оплачивать расходы, связанные с этим процессом. В этом случае вопрос о предоставлении нейтрального статуса российским спортсменам для участия в международных соревнованиях будет рассмотрен не позднее марта.

«По итогам пресс-конференции, могу сказать одно: нам дают ещё один шанс. Но это не просто шанс — это и большая ответственность.

Вопросы по формированию стратегического плана восстановления ВФЛА станут главными при принятии рекомендаций со стороны рабочей группы. Восстановление статуса нейтральных атлетов — неотъемлемая часть этих процессов. Начало положено, будем стремиться оправдать это доверие», — приводит слова Иванова пресс-служба ВФЛА на своей странице в «Инстаграме».