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Клебо пробежит две индивидуальные гонки на Кубке Норвегии

Клебо пробежит две индивидуальные гонки на Кубке Норвегии
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо планирует выступить на Кубке Норвегии по лыжным гонкам. Это следует исходя из стартового протокола, опубликованного на официальном сайте Норвежской лыжной ассоциации.

Клебо, вместе с другими членами сборной, примут участие в двух индивидуальных гонках на 15 км. Гонка свободным стилем пройдет в субботу, 5 декабря, а классическим – в воскресенье, 6 декабря. В стартовом протоколе из всей национальной команды отсутствует лишь Эмиль Иверсен.

Ранее стало известно об отказе Клебо и остальных членов сборной Норвегии от выступлений на декабрьских этапах Кубка мира. Позже примеру Норвегии последовали и шведские лыжники. Причиной такого решения команд стала нестабильная ситуация, связанная с распространением коронавируса.

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