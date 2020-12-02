Клебо пробежит две индивидуальные гонки на Кубке Норвегии

Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо планирует выступить на Кубке Норвегии по лыжным гонкам. Это следует исходя из стартового протокола, опубликованного на официальном сайте Норвежской лыжной ассоциации.
Клебо, вместе с другими членами сборной, примут участие в двух индивидуальных гонках на 15 км. Гонка свободным стилем пройдет в субботу, 5 декабря, а классическим – в воскресенье, 6 декабря. В стартовом протоколе из всей национальной команды отсутствует лишь Эмиль Иверсен.
Ранее стало известно об отказе Клебо и остальных членов сборной Норвегии от выступлений на декабрьских этапах Кубка мира. Позже примеру Норвегии последовали и шведские лыжники. Причиной такого решения команд стала нестабильная ситуация, связанная с распространением коронавируса.
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