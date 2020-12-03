«Над техникой нужно ещё работать и работать». Елена Исинбаева сыграла в теннис

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео с теннисной тренировки.

«Движение — жизнь! Конечно, над техникой нужно ещё работать и работать, но уже подумываю о профессиональных любительских турнирах. Как думаете, стоит?» — подписала видео Исинбаева.

Видео можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

Осенью 2020 года Исинбаева была постоянным членом жюри телевизионного проекта «Ледниковый период». Её оценки были предметом многих споров, скандалов и слёз участников. К финалу проекта, съёмки которого прошли несколько дней назад, Елена готовила показательный номер на коньках.