Тренер сборной России по гандболу объяснил, почему Испания является неудобным соперником

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин оценил первого соперника команды на чемпионате Европы 2020 года, который пройдёт в Дании.

«Сборную Испании я бы назвал неудобным соперником для любой встречающейся с ней командой – из-за манеры игры гандболисток и системы действий команды. Защищаясь, испанки прессингуют атакующих игроков соперника. Защита у них динамичная и активная. Гандболистки не отличаются высоким ростом, но все они скоростные, думающие, умеют организовывать быстрые атаки, хорошо чувствуют пространство.

Серьёзная потеря для сборной Испании – травма полусредней Алешандрины Барбосы. Именно она в этой команде отличалась меткими дальними бросками. Но уверен, что Испания найдет возможность сыграть и без Барбосы. Нельзя забывать, что наш первый соперник – это действующий вице-чемпион мира», — цитирует Мартина официальный сайт ФГР.

Встреча сборных России и Испании состоится сегодня, 3 декабря. Российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы, в 2018 году они завоевали серебро.