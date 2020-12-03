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Тренер сборной России по гандболу объяснил, почему Испания является неудобным соперником

Тренер сборной России по гандболу объяснил, почему Испания является неудобным соперником
Другие / Гандбол 0

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин оценил первого соперника команды на чемпионате Европы 2020 года, который пройдёт в Дании.

«Сборную Испании я бы назвал неудобным соперником для любой встречающейся с ней командой – из-за манеры игры гандболисток и системы действий команды. Защищаясь, испанки прессингуют атакующих игроков соперника. Защита у них динамичная и активная. Гандболистки не отличаются высоким ростом, но все они скоростные, думающие, умеют организовывать быстрые атаки, хорошо чувствуют пространство.

Серьёзная потеря для сборной Испании – травма полусредней Алешандрины Барбосы. Именно она в этой команде отличалась меткими дальними бросками. Но уверен, что Испания найдет возможность сыграть и без Барбосы. Нельзя забывать, что наш первый соперник – это действующий вице-чемпион мира», — цитирует Мартина официальный сайт ФГР.

Встреча сборных России и Испании состоится сегодня, 3 декабря. Российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы, в 2018 году они завоевали серебро.

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