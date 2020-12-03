В FIS раскритиковали Норвегию, Швецию и Финляндию за снятие с этапов Кубка мира

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) оценили решение сборных Норвегии, Швеции и Финляндии сняться с этапов Кубка мира по лыжным гонкам до конца 2020 года. По словам директора FIS по маркетингу Йорга Каполя, такое решение может иметь далекоидущие финансовые последствия.

«Если солидарности не будет, в будущем станет сложно найти организаторов. Они ездили в Финляндию, но теперь последовал отказ от следующих этапов. Это решение принимают несколько человек в федерациях. Они не несут ответственности за экономику, не несут ответственности перед другими участниками. Это делается, конечно, по медицинским показаниям, но, например, в Норвегии прошли гонки в Бейтостолене за неделю до начала Кубка мира без каких-либо тестов.

В данной ситуации больше всего пострадали организаторы соревнований, потратившие немалые деньги. Теперь они теряют деньги от маркетинга и СМИ. Это грозит банкротством и отменой дальнейших этапов.

К примеру, Норвегия отправляет спортсменов на соревнования по биатлону, лыжному двоеборью, горным лыжам, сноуборду и фристайлу. Не понимаю, в чём разница? Я бы понял, если бы Норвегия сказала, что закрывают весь сезон зимних видов спорта, потому что риск заражения слишком велик. Но то, что это делает только одна сборная, мне непонятно и кажется странным», — приводит слова Каполя SVT.