Сборная России по лыжным гонкам может сняться с «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер сказал, что национальная команда может пропустить «Тур де Ски», если другие сильнейшие сборные откажутся от участия в многодневке.
Напомним, ранее стало известно, что сборные Норвегии, Швеции и Финляндии снялись с этапов Кубка мира до конца 2020 года. Выступят ли эти команды на «Тур де Ски» в январе, пока неизвестно.
«В настоящее время мы не знаем, как поступим с «Тур де Ски». В FIS должны подумать, что делать, не следует ли провести «Тур де Ски» только в одном месте, например в Валь-ди-Фьемме.
Конечно, будет важно, поедут ли на «Тур» Норвегия, Швеция и другие крупные страны. Мы хотим соревноваться с лучшими, а не чтобы только Россия выступала против остального мира. Должны выступать все лучшие спортсмены. Надеюсь, FIS подумает об этом и найдёт правильное решение», — приводит слова Крамера VG.
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