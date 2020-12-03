Российский лыжник дисквалифицирован на два года за допинг

Победитель Универсиады 2011 года российский лыжник Радик Газиев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства.



«Федерация лыжных гонок России на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РАА „РУСАДА“ приняла решение дисквалифицировать спортсмена Газиева Радика на два года за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил начиная с 19 мая 2020 года», — говорится в сообщении.



На Универсиаде 2011 года в Эрзуруме (Турция) Газиев стал победителем соревнований в спринте. Второе место в той гонке занял француз Баптист Грос. Тройку призёров замкнул представитель Казахстана Денис Волотко.