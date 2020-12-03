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Российский лыжник дисквалифицирован на два года за допинг

Российский лыжник дисквалифицирован на два года за допинг
Другие / Лыжный спорт 0

Победитель Универсиады 2011 года российский лыжник Радик Газиев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства.

«Федерация лыжных гонок России на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РАА „РУСАДА“ приняла решение дисквалифицировать спортсмена Газиева Радика на два года за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил начиная с 19 мая 2020 года», — говорится в сообщении.

На Универсиаде 2011 года в Эрзуруме (Турция) Газиев стал победителем соревнований в спринте. Второе место в той гонке занял француз Баптист Грос. Тройку призёров замкнул представитель Казахстана Денис Волотко.

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