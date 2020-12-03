Вяльбе опровергла слова Крамера о возможном снятии России с этапов Кубка мира
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировали слова тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера о возможном снятии команды с «Тур де Ски». Напомним, Крамер не исключил, что Россия снимется с соревнований, если на них не приедут другие ведущие сборные.
«Нет, в настоящий момент мы не собираемся пропускать «Тур де Ски». Перемещение между этапами не подразумевает перелётов и нахождения в аэропортах, поэтому это не столь рискованно, как остальные путешествия», — приводит слова Вяльбе Daily Skier.
Напомним, ранее стало известно, что сборные Норвегии, Швеции и Финляндии снялись с этапов Кубка мира до конца 2020 года. Выступят ли эти команды на «Тур де Ски» в январе, пока неизвестно.
В FIS отреагировали на слова Крамера о возможном снятии России с «Тур де Ски»
- 3 декабря 2020
-
15:32
-
14:27
-
13:21
-
12:31
-
12:26
-
09:27
-
09:27
-
00:17
- 2 декабря 2020
-
23:30
-
23:30
-
23:19
-
23:03
-
20:26
-
19:41
-
18:53
-
18:22
-
17:47
-
16:01
-
15:55
-
15:51
-
15:33
-
14:34
-
14:06
-
13:36
-
13:33
-
13:12
-
13:06
-
12:33
-
12:29
-
11:18
-
10:43
-
09:59
-
09:19
-
00:38
- 1 декабря 2020
-
23:57
Партнерский контент