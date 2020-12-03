Вяльбе опровергла слова Крамера о возможном снятии России с этапов Кубка мира

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировали слова тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера о возможном снятии команды с «Тур де Ски». Напомним, Крамер не исключил, что Россия снимется с соревнований, если на них не приедут другие ведущие сборные.

«Нет, в настоящий момент мы не собираемся пропускать «Тур де Ски». Перемещение между этапами не подразумевает перелётов и нахождения в аэропортах, поэтому это не столь рискованно, как остальные путешествия», — приводит слова Вяльбе Daily Skier.

Напомним, ранее стало известно, что сборные Норвегии, Швеции и Финляндии снялись с этапов Кубка мира до конца 2020 года. Выступят ли эти команды на «Тур де Ски» в январе, пока неизвестно.