Шишкарёв обратился к гандболисткам сборной России перед началом чемпионата Европы

Перед стартом чемпионата Европы президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв обратился к женской национальной команде. Он поздравил девушек с началом турнира и упомянул тот факт, что россиянки ещё ни разу на чемпионате Европы не занимали первого места.

Шишкарёв выразил сожаление, что из-за операции не смог приехать в Данию, но сообщил, что к полуфиналу его приезда можно ожидать. Кроме того, президент Федерации подчеркнул, что не стоит думать о трудностях, связанных с коронавирусом, а нужно лишь сохранять спокойствие и уверенность.



«Готовясь к длинному пути, нам необходимо думать, мечтать. Готовиться к финалу. Не мне вам рассказывать, каких медалей не хватает в копилке славной, непобедимой женской сборной России. Выходя на площадку, сражайтесь, кусайтесь, царапайтесь. Бейтесь! Но голова пускай остаётся холодной, а бросок – непредсказуемым и точным.

Скажите, кто сильнее вас? Команды из какой страны лидируют в обеих группах европейской Лиги чемпионов? Вы сами все знаете, вы – большие умнички. Вперёд, к победе! Пусть Бог и удача будут с нами! Мы с вами – я и миллионы российских любителей гандбола», — приводит слова Шишкарёва пресс-служба Федерации гандбола России.

Напомним, чемпионат Европы среди женских команд будет проходить в Дании с 3 по 20 декабря. На предварительном этапе сборная России сыграет с командами Испании, Чехии и Швеции. Сегодня, 3 декабря, сборная России сыграет с национальной командой Испании. Начало встречи – 20:15 МСК.