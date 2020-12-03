Шишкарёв обратился к гандболисткам сборной России перед началом чемпионата Европы

Перед стартом чемпионата Европы президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв обратился к женской национальной команде. Он поздравил девушек с началом турнира и упомянул тот факт, что россиянки ещё ни разу на чемпионате Европы не занимали первого места.
Шишкарёв выразил сожаление, что из-за операции не смог приехать в Данию, но сообщил, что к полуфиналу его приезда можно ожидать. Кроме того, президент Федерации подчеркнул, что не стоит думать о трудностях, связанных с коронавирусом, а нужно лишь сохранять спокойствие и уверенность.
«Готовясь к длинному пути, нам необходимо думать, мечтать. Готовиться к финалу. Не мне вам рассказывать, каких медалей не хватает в копилке славной, непобедимой женской сборной России. Выходя на площадку, сражайтесь, кусайтесь, царапайтесь. Бейтесь! Но голова пускай остаётся холодной, а бросок – непредсказуемым и точным.
Скажите, кто сильнее вас? Команды из какой страны лидируют в обеих группах европейской Лиги чемпионов? Вы сами все знаете, вы – большие умнички. Вперёд, к победе! Пусть Бог и удача будут с нами! Мы с вами – я и миллионы российских любителей гандбола», — приводит слова Шишкарёва пресс-служба Федерации гандбола России.
Напомним, чемпионат Европы среди женских команд будет проходить в Дании с 3 по 20 декабря. На предварительном этапе сборная России сыграет с командами Испании, Чехии и Швеции. Сегодня, 3 декабря, сборная России сыграет с национальной командой Испании. Начало встречи – 20:15 МСК.
- 3 декабря 2020
-
17:39
-
15:32
-
14:27
-
13:21
-
12:31
-
12:26
-
09:27
-
09:27
-
00:17
- 2 декабря 2020
-
23:30
-
23:30
-
23:19
-
23:03
-
20:26
-
19:41
-
18:53
-
18:22
-
17:47
-
16:01
-
15:55
-
15:51
-
15:33
-
14:34
-
14:06
-
13:36
-
13:33
-
13:12
-
13:06
-
12:33
-
12:29
-
11:18
-
10:43
-
09:59
-
09:19
-
00:38