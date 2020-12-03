Женская сборная России по гандболу победила Испанию в стартовом матче на чемпионате Европы
Женская сборная России по гандболу со счётом 31:22 обыграла команду Испании в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Дании.
Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы. Группа B. Первый тур. Хернинг, Дания
Россия — Испания — 31:22 (13:11).
Владлена Бобровникова, Дарья Дмитриева, Кристина Кожокарь и Антонина Скоробогатченко смогли отличиться по четыре раза. Три мяча в ворота испанок забила Ольга Фомина.
Следующую игру россиянке проведут со сборной Чехии в субботу, 5 декабря. Начало – 20:15 по московскому времени. Также в матче предварительного этапа сборная России встретится с командой Швеции.
Напомним, российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы, в 2018 году они завоевали серебро.
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