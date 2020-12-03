Женская сборная России по гандболу победила Испанию в стартовом матче на чемпионате Европы

Женская сборная России по гандболу со счётом 31:22 обыграла команду Испании в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Дании.



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Россия — Испания — 31:22 (13:11).

Владлена Бобровникова, Дарья Дмитриева, Кристина Кожокарь и Антонина Скоробогатченко смогли отличиться по четыре раза. Три мяча в ворота испанок забила Ольга Фомина.

Следующую игру россиянке проведут со сборной Чехии в субботу, 5 декабря. Начало – 20:15 по московскому времени. Также в матче предварительного этапа сборная России встретится с командой Швеции.



Напомним, российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы, в 2018 году они завоевали серебро.