Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Женская сборная России по гандболу победила Испанию в стартовом матче на чемпионате Европы

Женская сборная России по гандболу победила Испанию в стартовом матче на чемпионате Европы
Другие / Гандбол 0

Женская сборная России по гандболу со счётом 31:22 обыграла команду Испании в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Дании.

Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы. Группа B. Первый тур. Хернинг, Дания
Россия — Испания — 31:22 (13:11).

Владлена Бобровникова, Дарья Дмитриева, Кристина Кожокарь и Антонина Скоробогатченко смогли отличиться по четыре раза. Три мяча в ворота испанок забила Ольга Фомина.

Следующую игру россиянке проведут со сборной Чехии в субботу, 5 декабря. Начало – 20:15 по московскому времени. Также в матче предварительного этапа сборная России встретится с командой Швеции.

Напомним, российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы, в 2018 году они завоевали серебро.

«Ничего, пободаемся!» Евгений Трефилов сделал прогноз на чемпионат Европы по гандболу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020