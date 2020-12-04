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Испанская гандболистка — о поражении в матче с Россией: неприятно начинать ЧЕ вот так

Испанская гандболистка — о поражении в матче с Россией: неприятно начинать ЧЕ вот так
Другие / Гандбол 0

Гандболистка сборной Испании Лара Гонсалес прокомментировала поражение в стартовом мате чемпионата Европы с командой России со счётом 22:31.

«Неприятно начинать чемпионат Европы вот так. Но это лишь начало турнира, всего лишь первая игра. Впереди долгий путь. В прошлом году мы завоевали серебро чемпионата мира. Мы будем сражаться», — приводит слова Гонсалес официальный сайт соревнований.

Во втором туре сборная России в Хернинге (Дания) сыграет с Чехией, а испанки сразятся со шведками. Игры пройдут завтра, 5 декабря. Команды, занявшие три первых места в группе, выйдут в основной этап чемпионата Европы. Турнир завершится 20 декабря.

Российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы, в 2018 году они завоевали серебро.

Женская сборная России по гандболу победила Испанию в стартовом матче на чемпионате Европы
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