«Больше так продолжаться не может». Олимпийский чемпион Сундбю не исключил ухода из спорта

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Мартин Йонсруд Сундбю не исключил, что в скором времени закончит карьеру. Сегодня, 4 декабря, 36-летний Сундбю выступит в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Старт в спринте – чисто психологическая помощь. Не для результатов, а просто для того, чтобы немного побыть в игре. Всё равно кризиса за три минуты не случится, я… Я не сойду с этого спринта, во всяком случае.

Я могу выйти на 15 км, но нет никакого смысла ехать на ЧМ и сходить с гонки через 7 км. Мне нужна фаза набора формы, нужно, чтобы всё работало.

Если не случится прогресса в течение 4-6 недель, то мне нужно взять вот эти лыжи и положить их на полку, потому что больше так продолжаться не может», — приводит слова Сундбю NRK.