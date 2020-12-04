«Я швейцарец». Илья Черноусов показал фото с новым паспортом

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи 2014 года лыжник Илья Черноусов опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фотографию с паспортом Швейцарии. Напомним, ранее Черноусов официально стал считаться представителем Швейцарии — в его профиле на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS) российский флаг сменили на швейцарский.
«Я швейцарец», — написал лыжник.
Фото: https://www.instagram.com/ilyachernousov/?hl=ru
33-летний россиянин подал заявку на переход в другую сборную, который в итоге FIS одобрила ещё в мае. При этом за сборную России Черноусов не выступал с 2016 года.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Черноусов занял третье место в марафоне. Тогда россиянин уступил лишь соотечественникам Александру Легкову, завоевавшему золото, и Максиму Вылегжанину, ставшему серебряным призёром.
Черноусова со Швейцарией связывает супруга Селина Гаспарин. Швейцарская биатлонистка на Олимпиаде в Сочи завоевала серебряную медаль. У Гаспарин и Черноусова две дочери.
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