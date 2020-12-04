Терезе Йохауг, которая отбыла дисквалификацию за допинг, получила награду в Норвегии

Лыжница Терезе Йохауг стала обладательницей спортивной награды имени Эгеберга, которая вручается в Норвегии за достижения как минимум в двух видах спорта, сообщает TV2. В 2019 году Йохауг завоевала три золотые медали в лыжных гонках на чемпионате мира, а также победила на дистанции 10 000 метров на чемпионате Норвегии по лёгкой атлетике.
«Я очень тронута и высоко ценю этот приз. Тем, кто считает, что я не заслуживаю награды, нужно дать возможность так думать», — сказала Йохауг.
Напомним, изначально Йохауг была дисквалифицирована на 13 месяцев, после того как её допинг-тест дал положительный результат на наличие в организме запрещённого вещества клостебола. В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд увеличил срок отстранения норвежки до 18 месяцев. После отбытия дисквалификации Йохауг вернулась в спорт.
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