Терезе Йохауг, которая отбыла дисквалификацию за допинг, получила награду в Норвегии

Лыжница Терезе Йохауг стала обладательницей спортивной награды имени Эгеберга, которая вручается в Норвегии за достижения как минимум в двух видах спорта, сообщает TV2. В 2019 году Йохауг завоевала три золотые медали в лыжных гонках на чемпионате мира, а также победила на дистанции 10 000 метров на чемпионате Норвегии по лёгкой атлетике.

«Я очень тронута и высоко ценю этот приз. Тем, кто считает, что я не заслуживаю награды, нужно дать возможность так думать», — сказала Йохауг.

Напомним, изначально Йохауг была дисквалифицирована на 13 месяцев, после того как её допинг-тест дал положительный результат на наличие в организме запрещённого вещества клостебола. В августе 2017 года Спортивный арбитражный суд увеличил срок отстранения норвежки до 18 месяцев. После отбытия дисквалификации Йохауг вернулась в спорт.