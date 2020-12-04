Финал Кубка мира по лыжным гонкам в Пекине отменили

Международная федерация лыжного спорта объявила, что этапы, которые должны были состояться в Пекине в начале 2021 года, не состоятся. Таким образом, FIS отменила этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина (10-14 февраля), лыжному двоеборью (12-14 февраля), горнолыжному спорту (24-28 февраля), лыжным гонкам (19-21 марта) и чемпионаты мира по фристайлу и сноуборду (18-28 февраля).

«Мы надеялись, что нам удастся провести тестовые соревнования в Китае. Но вторая волна коронавируса привела к серьёзным ограничениям на поездки, и это сделало практически невозможным проведение международных соревнований.

Решение было трудным, но благодаря высокому уровню подготовки команды Пекина-2022 мы знаем, что все объекты будут функционировать как надо к моменту проведения Игр в феврале 2022-го», — приводит слова президента FIS Джанфранко Каспера пресс-служба организации.