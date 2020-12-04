Анцелиович: из Чувашии делали империю зла. А в итоге спортсмены пересидели свои сроки

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрел все дела спортсменов из Чувашии, которые ранее были отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. По словам представителя спортсменов Анны Анцелиович, пока не вынесены решения только по пяти спортсменам.

«Состоялось очередное заседание дисциплинарного комитета РУСАДА, на котором были рассмотрены остальные дела. Сейчас могу сказать, что осталось только пять дел, санкции по которым не согласованы с РУСАДА.

В итоге четверо были признаны не нарушавшими антидопинговые правила, у 21 спортсмена было признано отсутствие вины. А оставшиеся получили дисквалификации от года до полутора лет. Тех длительных санкций, о которых говорили в РУСАДА, в итоге никто не получил.

Из Чувашии делали империю зла, а в итоге получилось, что многие спортсмены даже пересидели свои сроки. У кого-то дисквалификация, вынесенная осенью, закончилась ещё в июне», — цитирует Анцелиович ТАСС.