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Юлия Ефимова встала на голову в Долине Смерти

Юлия Ефимова встала на голову в Долине Смерти
Другие / Водные виды спорта 0

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».

Позируя, Юлия встала на голову в Долине Смерти (США), расставив ноги в шпагат.

«Какая, на ваш взгляд, самая интересная работа, связанная с путешествиями?» — подписала фото Ефимова.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 наград — шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые.

Ранее стало известно, что Ефимова не выступит на чемпионате России по плаванию в связи с тем, что не может прилететь на соревнования из США, где она тренируется.

Юлия Ефимова не выступит на чемпионате России по плаванию
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