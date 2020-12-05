Юлия Ефимова встала на голову в Долине Смерти

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».
Позируя, Юлия встала на голову в Долине Смерти (США), расставив ноги в шпагат.
«Какая, на ваш взгляд, самая интересная работа, связанная с путешествиями?» — подписала фото Ефимова.
Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 наград — шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые.
Ранее стало известно, что Ефимова не выступит на чемпионате России по плаванию в связи с тем, что не может прилететь на соревнования из США, где она тренируется.
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