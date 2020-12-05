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Легков — Черноусову, сменившему гражданство на швейцарское: будем болеть за тебя

Легков — Черноусову, сменившему гражданство на швейцарское: будем болеть за тебя
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийский чемпион Александр Легков отреагировал на получение швейцарского паспорта бронзовым призёром Олимпийских игр в Сочи 2014 года Ильёй Черноусовым.

«Я швейцарец», — написал Илья в своём «инстаграме», прикрепив фото со швейцарским паспортом.

«Ну всё, держитесь, ребята!!! Будем болеть за тебя», — написал в комментариях Легков.

33-летний россиянин подал заявку на переход в другую сборную, который в итоге FIS одобрила ещё в мае. При этом за сборную России Черноусов не выступал с 2016 года.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Черноусов занял третье место в марафоне. Тогда россиянин уступил именно Легкову, завоевавшему золото, и Максиму Вылегжанину, ставшему серебряным призёром.

Черноусова со Швейцарией связывает супруга Селина Гаспарин. Швейцарская биатлонистка на Олимпиаде в Сочи завоевала серебряную медаль. У Гаспарин и Черноусова две дочери.

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