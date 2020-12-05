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Президент США Трамп подписал «акт Родченкова»

Президент США Трамп подписал «акт Родченкова»
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Президент США Дональд Трамп утвердил принятие «акта Родченкова». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Закон назван в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, рассказавшего о допинговой схеме, которая, как он заявляет, функционировала в России во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

В 2019 году этот закон был одобрен Палатой представителей США. Для вступления в действие его должен был подписать действующий президент страны.

Закон даёт возможность правительству Штатов добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.

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