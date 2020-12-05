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Матыцин: «закон Родченкова» может привести к дисбалансу в системе противодействия допингу

Матыцин: «закон Родченкова» может привести к дисбалансу в системе противодействия допингу
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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта, названного в честь бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории и главного информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова.

«Считаю, такой шаг может привести к дисбалансу в системе организации контроля и противодействия допингу, когда одна страна берет на себя право быть судьей. Негативно к этому относимся, подумаем, как минимизировать риски влияния этого закона на российских спортсменов», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

«Закон Родченкова» даёт возможность правительству Штатов добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.

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