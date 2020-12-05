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Дочь министра обороны РФ Шойгу избрана главой Федерации триатлона России

Дочь министра обороны РФ Шойгу избрана главой Федерации триатлона России
Другие / Прочие виды спорта 0

По итогам отчётно-выборной конференции Федерации триатлона России (ФТР) был определён новый глава организации. Ею стала 29-летняя Ксения Шойгу, которая была единственным кандидатом на эту должность.

Кандидатура Шойгу была предложена уже бывшим главой федерации Петром Ивановым, которого 30 ноября избрали президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Иванов вошёл в президиум Федерации триатлона России. Организацией он руководил с 2016 года.

«На сегодняшний день одной из основных наших задач является развитие триатлона в регионах, а также развитие юношеского триатлона. Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности», — цитирует Шойгу официальный сайт ФТР.

29-летняя Ксения Шойгу — дочь главы Министерства обороны России Сергея Шойгу, руководитель «Лиги героев», советник заместителя председателя правления банка «Газпром».

Дочь главы Минобороны РФ Шойгу — единственный кандидат на пост главы Федерации триатлона
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