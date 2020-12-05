С. Устюгов: перенёс в октябре COVID и до сих пор не могу прийти в себя

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о своей физической готовности после перенесённого коронавируса.
«Дорогие друзья и болельщики лыжного спорта, прошу минуточку внимания! Хотелось бы сделать небольшое обращение в связи со сложившейся ситуацией вокруг моей персоны и немного прояснить ключевые моменты, исключив недосказанность и различного рода кривотолки в отношении меня!
Дорогие друзья, если вкратце, то я переболел коронавирусом, находясь на сборе в итальянском Валь-Сеналесе во второй половине октября, и, к сожалению, для моего организма, последствия данной болезни оказались довольно суровыми, настолько суровыми, что я даже на данный момент не могу до конца прийти в себя.
Организмы у всех разные, друзья, и реакция тоже разная, и так получилось, что мой организм переносит последствия этой пресловутой болезни таким образом. Я пробовал начинать тренироваться в ноябре, потихоньку втягиваться, но все мои попытки были, к сожалению, тщетны, мой организм отказывался адекватно воспринимать предлагаемую нагрузку и каждый раз я сваливался в яму.
В итоге мы совместно с тренером решили сделать перерыв, пройти специальное обследование… В данный момент я уже начал потихоньку тренироваться, и моё состояние, хоть и маленькими шажками, но стабилизируется. Надеюсь, что в ближайшем обозримом будущем я смогу присоединиться к команде и начать полноценно тренироваться», – написал Сергей на своей странице в «Инстаграме».
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