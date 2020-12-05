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Саночница Татьяна Иванова выиграла этап Кубка мира в Альтенберге

Саночница Татьяна Иванова выиграла этап Кубка мира в Альтенберге
Другие / Прочие виды спорта 0

Призёр Олимпийских игр россиянка Татьяна Иванова одержала победу на этапе Кубка мира по санному спорту в Альтенберге (Германия). По сумме двух попыток Иванова опередила четырёхкратную олимпийскую чемпионку Натали Гейзенбергер из Германии на 0,113 секунды. Призовую тройку замкнула ещё одна россиянка — Екатерина Катникова.

В двойках победили немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов — седьмые.

Санный спорт. Кубок мира. Второй этап. Альтенберг, Германия
Женщины

1. Татьяна Иванова (Россия) – 1.45,170.
2. Натали Гейзенбергер (Германия) – 1.45,283.
3. Екатерина Катникова (Россия) – 1.45,370…
17. Екатерина Батурина (Россия) – 1.46,743.

Мужчины. Двойки

1. Томас Штой/Лоренц Коллер (Австрия) – 1.23,612.
2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 1.23,620.
3. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) – 1.23,631…
7. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) – 1.23,969…
11. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) – 1.24,066…
13. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) – 1.24,121.

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