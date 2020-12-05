Надежда Сергеева стала первой победительницей этапа МС в дисциплине «монобоб»

Россиянка Надежда Сергеева стала самой первой победительницей первого в истории этапа Мировой серии по бобслею в дисциплине «монобоб». Соревнования состоялись в Винтерберге (Германия). Новая дисциплина будет представлена на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Сергеева была лучшей в обоих заездах — и на разгоне (по 5,99), и на финише (1.00,21+1.00,06). Ещё одна россиянка, Анастасия Макарова, стала шестой.

Бобслей. Мировая серия. Первый этап. Винтерберг, Германия

Женщины. Монобоб

1. Надежде Сергеева (Россия) – 2.00,27 (1.00,21+1.00,06).

2. Мартина Фонтанив (Швейцария) – 2.00,35 (1.00,23+1.00,12).

3. Катрин Байерль (Австрия) – 2.00,80 (1.00,41+1.00,39)…

6. Анастасия Макарова (Россия) – 2.01,30 (1.00,65+1.00,65).