Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Регби. Уэльс — Италия. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Надежда Сергеева стала первой победительницей этапа МС в дисциплине «монобоб»

Надежда Сергеева стала первой победительницей этапа МС в дисциплине «монобоб»
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянка Надежда Сергеева стала самой первой победительницей первого в истории этапа Мировой серии по бобслею в дисциплине «монобоб». Соревнования состоялись в Винтерберге (Германия). Новая дисциплина будет представлена на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Сергеева была лучшей в обоих заездах — и на разгоне (по 5,99), и на финише (1.00,21+1.00,06). Ещё одна россиянка, Анастасия Макарова, стала шестой.

Бобслей. Мировая серия. Первый этап. Винтерберг, Германия
Женщины. Монобоб

1. Надежде Сергеева (Россия) – 2.00,27 (1.00,21+1.00,06).
2. Мартина Фонтанив (Швейцария) – 2.00,35 (1.00,23+1.00,12).
3. Катрин Байерль (Австрия) – 2.00,80 (1.00,41+1.00,39)…
6. Анастасия Макарова (Россия) – 2.01,30 (1.00,65+1.00,65).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020