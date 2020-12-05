Женская сборная России по гандболу одержала вторую победу на ЧЕ, одолев сборную Чехии

Женская сборная России по гандболу со счётом 24:22 обыграла национальную команду Чехии во втором матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Дании.



Гандбол. Женщины. Чемпионат Европы. Группа B. Второй тур. Хернинг, Дания

Россия — Чехия — 24:22 (15:13).

Дарья Дмитриева, Юлия Манагарова, Дарья Самохина и Полина Ведёхина смогли отличиться по три раза. По два мяча в ворота чешек забили Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Ксения Макеева, Валерия Маслова и Антонина Скоробогатченко.

Следующую игру россиянке проведут со сборной Швеции в понедельник, 7 декабря. Начало — в 22:30 мск.



В стартовом матче группового этапа гандболистки сборной России со счётом 31:22 победили национальную команду Испании. Шведки в первом туре со счётом 27:24 победили гандболисток сборной Чехии.



Напомним, российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы, в 2018 году они завоевали серебро.