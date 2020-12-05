«Когда даёшь детям Воли волю...» Ляйсан Утяшева рассказала, как наряжали ёлку

Неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004), обладательница Кубка мира — 2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала, как её дети наряжали ёлку. Спортсменка замужем за резидентом Comedy Club Павлом Волей.

«Приближаем Новый год, как можем. Дети взяли на себя эту инициативу и всё сделали самостоятельно. Им было важно не только нарядить ёлку, но и маму. Я заметила: когда даёшь детям Воли волю, они раскрываются на максимум. Мы с Пашей не мешали вообще, только достали всё самое тяжёлое и ушли в тень.



Софии — 5 лет, Роберту — 7… В своей банде самодостаточно выступили. А я свою первую ёлку нарядила в 10 и потом всем рассказывала, гордилась. Мы подумали: а почему бы не дать им почувствовать эту свободу самовыражения, и вот результат. Для детей это дико важно, по крайней мере, для моих. У вас также?



Особенно дикое удовольствие наблюдать за тем, как они сами решают свои внутренние конфликты и договариваются.



Родители, делюсь нашей стратегией: мы стараемся не вмешиваться, даже если дети подходят и начинают жаловаться друг на друга. Переводим диалог на похвалу, например: «Ребята, вы такие самостоятельные молодцы, уже решите этот вопрос сами, мы же с папой изначально не внедрялись в ваш процесс. Мы пока в стороне посидим и полюбуемся, как круто вы справляетесь», — написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Ляйсан Утяшевой в «Инстаграме».