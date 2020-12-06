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Олимпийский комитет США поддержал принятие «закона Родченкова»

Олимпийский комитет США поддержал принятие «закона Родченкова»
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Глава Национального олимпийского комитета США Сара Хиршленд отреагировала на принятие «закона Родченкова».

«Принятие „акта Родченкова“ демонстрирует важность продолжающейся борьбы с мошенничеством в международном спорте. Наличие честной и эффективной антидопинговой программы жизненно важно для защиты прав „чистых“ спортсменов и сохранения честной конкуренции. Мы поддерживаем усилия конгресса США по устранению этой несправедливости и стремимся поддерживать продолжающиеся развитие международных инструментов и инициатив, необходимых, чтобы искоренить мошенничество, вычислять нарушителей и помогать в поддержании целостности мирового спорта», — говорится в сообщении Хиршленд в "Твиттере".

«Закон Родченкова» даёт возможность правительству Штатов добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.

Президент США Трамп подписал «акт Родченкова»
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