Олимпийский комитет США поддержал принятие «закона Родченкова»

Глава Национального олимпийского комитета США Сара Хиршленд отреагировала на принятие «закона Родченкова».
«Принятие „акта Родченкова“ демонстрирует важность продолжающейся борьбы с мошенничеством в международном спорте. Наличие честной и эффективной антидопинговой программы жизненно важно для защиты прав „чистых“ спортсменов и сохранения честной конкуренции. Мы поддерживаем усилия конгресса США по устранению этой несправедливости и стремимся поддерживать продолжающиеся развитие международных инструментов и инициатив, необходимых, чтобы искоренить мошенничество, вычислять нарушителей и помогать в поддержании целостности мирового спорта», — говорится в сообщении Хиршленд в "Твиттере".
«Закон Родченкова» даёт возможность правительству Штатов добиваться судебного разбирательства за участие в допинговых заговорах на международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Возможное наказание — тюремное заключение до 10 лет и штраф до $ 1 млн.
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