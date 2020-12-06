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Гандболистка Фомина — о победе над Чехией: это был наш худший матч на турнире

Гандболистка Фомина — о победе над Чехией: это был наш худший матч на турнире
Другие / Гандбол 0

Правая крайняя сборной России по гандболу Ольга Фомина прокомментировала победу (24:22) во втором матче группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Чехии. Чемпионат проходит в Дании.

«Наверное, на данный момент это наш худший матч на турнире. С Чехией мы играли тяжеловато. Главное, одержали победу. В первом матче, с испанками, у нас всё так хорошо получалось, может, это расслабило нас во второй встрече. Хотя не скажу, что мы готовились к легкой прогулке. Так сложилось, такие дни, к сожалению, бывают. Постараемся в дальнейших матчах только набирать обороты», — приводит слова Фоминой «Р-Спорт».

В первом матче группового этапа гандболистки сборной России со счётом 31:22 обыграли национальную команду Испании.

Женская сборная России по гандболу одержала вторую победу на ЧЕ, одолев сборную Чехии
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