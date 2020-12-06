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Крамер: не знаем, как долго у С. Устюгова будут проблемы. Надеюсь, он выступит на ЧМ

Крамер: не знаем, как долго у С. Устюгова будут проблемы. Надеюсь, он выступит на ЧМ
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о состоянии двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, переболевшего коронавирусом.

«Тогда ему было очень плохо. Не знаем, как долго у него будут проблемы. Сейчас он чувствует себя немного лучше. Каждый день работает в спокойном темпе, гуляет или бегает. Нужно действовать постепенно. Надеюсь, он сможет немного потренироваться на следующей неделе. И надеемся, что он сможет поехать на чемпионат мира. Это основная цель», — приводит слова Крамера NRK.

Устюгов перенёс коронавирус, находясь на сборе в итальянском Валь-Сеналесе, во второй половине октября. Последствия заболевания до сих пор не позволяют спортсмену полностью восстановиться.

С. Устюгов: перенёс в октябре COVID и до сих пор не могу прийти в себя
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