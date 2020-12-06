Крамер: не знаем, как долго у С. Устюгова будут проблемы. Надеюсь, он выступит на ЧМ
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о состоянии двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, переболевшего коронавирусом.
«Тогда ему было очень плохо. Не знаем, как долго у него будут проблемы. Сейчас он чувствует себя немного лучше. Каждый день работает в спокойном темпе, гуляет или бегает. Нужно действовать постепенно. Надеюсь, он сможет немного потренироваться на следующей неделе. И надеемся, что он сможет поехать на чемпионат мира. Это основная цель», — приводит слова Крамера NRK.
Устюгов перенёс коронавирус, находясь на сборе в итальянском Валь-Сеналесе, во второй половине октября. Последствия заболевания до сих пор не позволяют спортсмену полностью восстановиться.
С. Устюгов: перенёс в октябре COVID и до сих пор не могу прийти в себя
Рекомендуем вам
- 6 декабря 2020
-
12:31
-
12:18
-
11:29
-
10:46
-
10:25
-
09:50
-
09:32
- 5 декабря 2020
-
22:44
-
22:27
-
21:48
-
21:04
-
20:52
-
16:48
-
15:16
-
14:55
-
09:42
-
09:32
-
00:28
- 4 декабря 2020
-
23:15
-
20:16
-
18:43
-
17:41
-
15:54
-
15:33
-
14:34
-
14:31
-
12:23
-
11:08
-
09:38
-
08:35
-
00:44
- 3 декабря 2020
-
21:42
-
18:35
-
17:39
-
15:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам