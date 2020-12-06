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Кениец Канди установил мировой рекорд в полумарафоне

Кениец Канди установил мировой рекорд в полумарафоне
Другие / Лёгкая атлетика 0

Кенийский бегун Кибивотт Канди установил мировой рекорд в полумарафоне на соревнованиях в Валенсии (Испания).

Дистанцию 21,1 км Канди преодолел за 57 минут 32 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Джеффри Камворору — 58 минут 1 секунда. На соревнованиях в Валенсии Камворор финишировал пятым. Второе место занял Джейкоб Киплимо из Уганды (57.37), третье и четвёртое — кенийцы Ронекс Кипруто (57.49) и Александер Мутисо (57.59).

Канди мог установить новый мировой рекорд ещё в сентябре. Тогда кениец пробежал полумарафон в Праге (Чехия) за 58 минут 38 секунд. На прошедшем в октябре чемпионате мира по полумарафону Канди завоевал серебряную медаль, преодолев дистанцию за 58 минут 54 секунды.

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