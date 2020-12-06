Терезе Йохауг выиграла классическую «разделку» на Кубке Норвегии, Венг — вторая

Лыжница Терезе Йохауг стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Кубке Норвегии.

Второе место заняла Хейди Венг, которая в конце ноября снялась с мини-тура в Руке из-за страха заразиться коронавирусом. Третьей финишировала Хелене Фоссесхольм.

Кубок Норвегии. Лиллехаммер. 10 км, классический стиль

1. Терезе Йохауг – 26.25,40

2. Хейди Венг – +25,3

3. Хелене Фоссесхольм – +39,9

4. Марте Сконес – +53,2

5. Лотта Венг – +58,0

6. Катрин Харшем – +1.08,7

7. Каролине Симпсон-Ларсен – +1.11,6

8. Эмили Флетен – +1.14,8

9. Тириль Венг – +1.40,2

10. Маргрете Берган – +1.46,0

4 декабря Йохауг стала обладательницей спортивной награды имени Эгеберга, которая вручается в Норвегии за достижения как минимум в двух видах спорта.