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Терезе Йохауг выиграла классическую «разделку» на Кубке Норвегии, Венг — вторая

Терезе Йохауг выиграла классическую «разделку» на Кубке Норвегии, Венг — вторая
Другие / Лыжный спорт 0

Лыжница Терезе Йохауг стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Кубке Норвегии.

Второе место заняла Хейди Венг, которая в конце ноября снялась с мини-тура в Руке из-за страха заразиться коронавирусом. Третьей финишировала Хелене Фоссесхольм.

Кубок Норвегии. Лиллехаммер. 10 км, классический стиль

1. Терезе Йохауг – 26.25,40
2. Хейди Венг – +25,3
3. Хелене Фоссесхольм – +39,9
4. Марте Сконес – +53,2
5. Лотта Венг – +58,0
6. Катрин Харшем – +1.08,7
7. Каролине Симпсон-Ларсен – +1.11,6
8. Эмили Флетен – +1.14,8
9. Тириль Венг – +1.40,2
10. Маргрете Берган – +1.46,0

4 декабря Йохауг стала обладательницей спортивной награды имени Эгеберга, которая вручается в Норвегии за достижения как минимум в двух видах спорта.

Терезе Йохауг, которая отбыла дисквалификацию за допинг, получила награду в Норвегии
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