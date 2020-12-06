Терезе Йохауг выиграла классическую «разделку» на Кубке Норвегии, Венг — вторая

Лыжница Терезе Йохауг стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Кубке Норвегии.
Второе место заняла Хейди Венг, которая в конце ноября снялась с мини-тура в Руке из-за страха заразиться коронавирусом. Третьей финишировала Хелене Фоссесхольм.
Кубок Норвегии. Лиллехаммер. 10 км, классический стиль
1. Терезе Йохауг – 26.25,40
2. Хейди Венг – +25,3
3. Хелене Фоссесхольм – +39,9
4. Марте Сконес – +53,2
5. Лотта Венг – +58,0
6. Катрин Харшем – +1.08,7
7. Каролине Симпсон-Ларсен – +1.11,6
8. Эмили Флетен – +1.14,8
9. Тириль Венг – +1.40,2
10. Маргрете Берган – +1.46,0
4 декабря Йохауг стала обладательницей спортивной награды имени Эгеберга, которая вручается в Норвегии за достижения как минимум в двух видах спорта.
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