Трофимова и Чечун стали победителями чемпионата России по марафону
Легкоатлетка Сардана Трофимова стала победительницей чемпионата России по марафону. Турнир проходит в Сочи. Дистанцию 42,2 км спортсменка преодолела за 2 часа 27 минут 8 секунд, обновив личный рекорд. Второй стала Татьяна Архипова (2:30.31), третьей — Людмила Лебедева (2:31.28).
Трофимова преодолела олимпийский норматив (2:29.30) во второй раз за 2020 год. В сентябре на Московском марафоне легкоатлетка пробежала дистанцию за 2 часа 28 минут 2 секунды. У Трофимовой эта победа стала четвёртой на чемпионате России.
В мужском зачёте первым оказался Юрий Чечун с результатом 2 часа 15 минут 5 секунд. Серебряную медаль чемпионата страны завоевал Фёдор Шутов (2:15.06), бронзовую — Николай Волков (2:15.13).
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