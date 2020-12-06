Трофимова и Чечун стали победителями чемпионата России по марафону

Легкоатлетка Сардана Трофимова стала победительницей чемпионата России по марафону. Турнир проходит в Сочи. Дистанцию 42,2 км спортсменка преодолела за 2 часа 27 минут 8 секунд, обновив личный рекорд. Второй стала Татьяна Архипова (2:30.31), третьей — Людмила Лебедева (2:31.28).

Трофимова преодолела олимпийский норматив (2:29.30) во второй раз за 2020 год. В сентябре на Московском марафоне легкоатлетка пробежала дистанцию за 2 часа 28 минут 2 секунды. У Трофимовой эта победа стала четвёртой на чемпионате России.

В мужском зачёте первым оказался Юрий Чечун с результатом 2 часа 15 минут 5 секунд. Серебряную медаль чемпионата страны завоевал Фёдор Шутов (2:15.06), бронзовую — Николай Волков (2:15.13).