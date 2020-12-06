Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Регби. Англия — Франция. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Голберг — победитель «разделки» на Кубке Норвегии. Рёте — второй, Сундбю — 11-й

Голберг — победитель «разделки» на Кубке Норвегии. Рёте — второй, Сундбю — 11-й
Другие / Лыжный спорт 0

Пол Голберг выиграл индивидуальную гонку на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на Кубке Норвегии.

Серебряную медаль завоевал Сьюр Рёте, третьим финишировал Мартин Лёвстрем Ниенге. Тренировавшиеся отдельно от сборной двукратный олимпийский чемпион Мартин Йонсруд Сундбю и двукратный чемпион мира Никлас Дюрхауг не попали в топ-10, заняв 11-е и 14-е места соответственно.

Кубок Норвегии. Лиллехаммер. Мужчины. 15 км, классический стиль

1. Пол Голберг – 36.17,40.
2. Сьюр Рёте – +4,1.
3. Мартин Лёвстрем Ниенге – +6,8.
4. Вебьорн Туртвейт – +21,8.
5. Даниэль Сток – +26,4.
6. Симен Хегстад Крюгер – +28,9.
7. Синдре Бьёрнестад Скар – +29,0.
8. Йон Рольф Скаму Хупе – +20,4.
9. Эрланд Квисле – +31,3...
11. Мартин Йонсруд Сундбю – +34,8...
14. Никлас Дюрхауг – +52,0.

Терезе Йохауг выиграла классическую «разделку» на Кубке Норвегии, Венг — вторая
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020