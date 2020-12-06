Голберг — победитель «разделки» на Кубке Норвегии. Рёте — второй, Сундбю — 11-й

Пол Голберг выиграл индивидуальную гонку на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на Кубке Норвегии.
Серебряную медаль завоевал Сьюр Рёте, третьим финишировал Мартин Лёвстрем Ниенге. Тренировавшиеся отдельно от сборной двукратный олимпийский чемпион Мартин Йонсруд Сундбю и двукратный чемпион мира Никлас Дюрхауг не попали в топ-10, заняв 11-е и 14-е места соответственно.
Кубок Норвегии. Лиллехаммер. Мужчины. 15 км, классический стиль
1. Пол Голберг – 36.17,40.
2. Сьюр Рёте – +4,1.
3. Мартин Лёвстрем Ниенге – +6,8.
4. Вебьорн Туртвейт – +21,8.
5. Даниэль Сток – +26,4.
6. Симен Хегстад Крюгер – +28,9.
7. Синдре Бьёрнестад Скар – +29,0.
8. Йон Рольф Скаму Хупе – +20,4.
9. Эрланд Квисле – +31,3...
11. Мартин Йонсруд Сундбю – +34,8...
14. Никлас Дюрхауг – +52,0.
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