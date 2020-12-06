Каминский — о норвежских лыжниках: может, они знают о последствиях COVID больше, чем мы?
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский, который на протяжении многих лет работал с лыжниками, прокомментировал решение норвежской лыжегоночной команды пропустить декабрьские этапы Кубка мира, которые пройдут в Давосе и Дрездене.
«Может, норвежцы знают о последствиях COVID больше, чем мы и весь остальной мир?
Говорят, что так готовятся к чемпионату мира? На норвежцев это не похоже, они бьются в каждой гонке, на каждом этапе Кубка. Это ведь призовые деньги — большая часть их дохода. Да и спонсоры ещё есть тоже», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
Помимо норвежских лыжников, о пропуске этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене заявили и другие скандинавские команды – сборные Швеции и Финляндии.
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Честно ли будет побеждать на Кубке мира по отношению к снявшимся норвежцам? Конечно! Это ведь спорт, а не благотворительность.
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