Каминский — о норвежских лыжниках: может, они знают о последствиях COVID больше, чем мы?

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский, который на протяжении многих лет работал с лыжниками, прокомментировал решение норвежской лыжегоночной команды пропустить декабрьские этапы Кубка мира, которые пройдут в Давосе и Дрездене.

«Может, норвежцы знают о последствиях COVID больше, чем мы и весь остальной мир?

Говорят, что так готовятся к чемпионату мира? На норвежцев это не похоже, они бьются в каждой гонке, на каждом этапе Кубка. Это ведь призовые деньги — большая часть их дохода. Да и спонсоры ещё есть тоже», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Помимо норвежских лыжников, о пропуске этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене заявили и другие скандинавские команды – сборные Швеции и Финляндии.