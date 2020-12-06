«Когда тренер узнал, что все карусели закрыты». Юлия Ступак показала видео с тренировки

Российская лыжница Юлия Ступак (в девичестве — Белорукова) опубликовала на своей странице в «Инстаграме» забавное видео с тренировки в Давосе, где национальная команда готовится ко второму этапу Кубка мира. На видео тренер Маркус Крамер едет по лыжне за Юлией, зацепившись за подопечную палкой. По сути, Ступак катает наставника.

«Когда тренер узнал, что все карусели закрыты», — подписала видео Ступак.

Видео можно посмотреть на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».

Юлия Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете. Сезон-2019/2020 Юлия пропустила из-за рождения сына.