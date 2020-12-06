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Российские саночники стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Альтенберге

Российские саночники стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Альтенберге
Другие / Прочие виды спорта 0

Сборная России стала серебряным призёром в эстафете на втором этапе Кубка мира по санному спорту в Альтенберге (Германия). Российская команда в составе Татьяны Ивановой, Семёна Павличенко, а также двойки Александр Денисьев/Владислав Антонов по сумме двух попыток показала второе время, уступив сборной Италии. Бронзу завоевала национальная команда Латвии.

Ранее на этом этапе Иванова выиграла личную награду, первенствовав в соревновании женщин. Павличенко и Роман Репилов заняли четвёртое и пятое места соответственно. При этом Репилов выиграл первую попытку, а Павличенко показал лучшее время во второй.

Санный спорт. Кубок мира. Второй этап. Альтенберг, Германия
Эстафета

1. Италия — 2.25,794
2. Россия — 2.26,024
3. Латвия — 2.26,378.

Саночница Татьяна Иванова выиграла этап Кубка мира в Альтенберге
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