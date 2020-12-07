В FIS отказались выполнить просьбу Норвегии, Швеции и Финляндии по «Тур де Ски»

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) отказались пойти навстречу сборным Норвегии, Швеции и Финляндии, которые просили сократить количество этапов «Тур де Ски». По словам рейс-директора FIS Пьера Миньере, менять программу за месяц до начала многодневки не представляется возможным.

«Менять программу сейчас неактуально. Это привело бы к большим последствиям для организаторов как в национальном, так и в локальном масштабе. Изменить программу сейчас нереально», — приводит слова Миньере NRK.

Напомним, команды Норвегии, Швеции и Финляндии пропустят оставшиеся в 2020 году этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе и Дрездене. Выступят ли эти сборные на «Тур де Ски» в январе 2021 года, пока неизвестно.