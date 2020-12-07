В сборной Норвегии объяснили, почему опасаются приезжать на «Тур де Ски»

Спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг сказал, что в команде, которая может пропустить «Тур де Ски», обеспокоены невозможностью ограничить близкие контакты при переездах между местами соревнований автобусом.

«Тогда мы не сможем разделиться на маленькие группы. Если после поездки в автобусе внезапно у кого-то выявится заражение, то из игры буде выведена вся команда. Поэтому мы хотим, чтобы мест проведений стартов было как можно меньше», — приводит слова Бьервига Dagbladet.

В сборной Норвегии считают, что оптимальный вариант — пять гонок в одном месте, в крайнем случае в двух.

«Прямо сейчас я считаю, что бежать восемь гонок в трёх местах — это слишком много. Посмотрим», — заявила четырёхкратная чемпионка мира Хейди Венг.

Напомним, ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии объявили о снятии с этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене, последних в 2020 году.