В сборной Норвегии объяснили, почему опасаются приезжать на «Тур де Ски»

Спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг сказал, что в команде, которая может пропустить «Тур де Ски», обеспокоены невозможностью ограничить близкие контакты при переездах между местами соревнований автобусом.
«Тогда мы не сможем разделиться на маленькие группы. Если после поездки в автобусе внезапно у кого-то выявится заражение, то из игры буде выведена вся команда. Поэтому мы хотим, чтобы мест проведений стартов было как можно меньше», — приводит слова Бьервига Dagbladet.
В сборной Норвегии считают, что оптимальный вариант — пять гонок в одном месте, в крайнем случае в двух.
«Прямо сейчас я считаю, что бежать восемь гонок в трёх местах — это слишком много. Посмотрим», — заявила четырёхкратная чемпионка мира Хейди Венг.
Напомним, ранее сборные Норвегии, Швеции и Финляндии объявили о снятии с этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене, последних в 2020 году.
- 7 декабря 2020
-
16:01
-
15:25
-
12:34
-
09:44
-
03:12
-
00:34
- 6 декабря 2020
-
22:54
-
21:58
-
19:35
-
19:01
-
17:36
-
15:02
-
13:19
-
13:11
-
12:31
-
12:18
-
11:29
-
10:46
-
10:25
-
09:50
-
09:32
- 5 декабря 2020
-
22:44
-
22:27
-
21:48
-
21:04
-
20:52
-
16:48
-
15:16
-
14:55
-
09:42
-
09:32
-
00:28
- 4 декабря 2020
-
23:15
-
20:16
-
18:43